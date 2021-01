Roma, maxi sanzione al Comune per l’uso del sistema «TuPassi» (lo stesso usato ad Ardea): «Illecito trattamento dei dati degli utenti» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma Capitale dovrà pagare una sanzione di 500mila euro. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali. La motivazione è l’Illecito trattamento dei dati personali di utenti, ma non solo, tutto effettuato tramite il sistema per le prenotazioni di appuntamenti “TuPassi”. I dati personali sensibili Attraverso questo servizio gli utenti avevano la possibilità di prenotare appuntamenti. Sembrerebbe un servizio quasi miracoloso, se non fosse per una piccola pecca che è costata ben 500mila euro a Roma Capitale. I dati personali, anche quelli definiti “sensibili”, sono stati memorizzati dai server di Roma Capitale, grazie al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021)Capitale dovrà pagare unadi 500mila euro. Lo ha stabilito il Garante per la protezione deipersonali. La motivazione è l’deipersonali di, ma non solo, tutto effettuato tramite ilper le prenotazioni di appuntamenti “”. Ipersonali sensibili Attraverso questo servizio gliavevano la possibilità di prenotare appuntamenti. Sembrerebbe un servizio quasi miracoloso, se non fosse per una piccola pecca che è costata ben 500mila euro aCapitale. Ipersonali, anche quelli definiti “sensibili”, sono stati memorizzati dai server diCapitale, grazie al ...

petergomezblog : ‘Ndrangheta, maxi operazione: 48 arresti. Indagato anche il segretario dell’Udc Lorenzo #Cesa: perquisita la sua ca… - fattoquotidiano : Una maxi operazione contro la ‘ndrangheta: perquisito anche il segretario Udc Lorenzo Cesa [Leggi] - CorriereCitta : Roma, maxi sanzione al Comune per l’uso del sistema «TuPassi» (lo stesso usato ad Ardea): «Illecito trattamento dei… - LOLAPEREZ16 : RT @romatoday: Maxi multa per il Comune di Roma: illecito il trattamento dei dati attraverso il sistema 'TuPassi' - 79_Alessio : RT @romatoday: Maxi multa per il Comune di Roma: illecito il trattamento dei dati attraverso il sistema 'TuPassi' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma maxi Maxi multa per il Comune di Roma: illecito il trattamento dei dati attraverso il sistema "TuPassi" RomaToday Maxi multa per il Comune di Roma: illecito il trattamento dei dati attraverso il sistema "TuPassi"

Numerose le criticità rilevate sul sistema che consente agli utenti di prenotare servizi di sportello e appuntamenti, anche nel settore sanitario, utilizzand app mobile, sito internet, totem posiziona ...

Il crac di Roma Metropolitane: "Da aprile stop linee A, B e C"

Roma Metropolitane è a un passo dal fallimento. Altri due mesi di tempo, poi l'azienda che per conto del Comune si occupa della gestione delle grandi infrastrutture dei trasporti della capitale chiude ...

Numerose le criticità rilevate sul sistema che consente agli utenti di prenotare servizi di sportello e appuntamenti, anche nel settore sanitario, utilizzand app mobile, sito internet, totem posiziona ...Roma Metropolitane è a un passo dal fallimento. Altri due mesi di tempo, poi l'azienda che per conto del Comune si occupa della gestione delle grandi infrastrutture dei trasporti della capitale chiude ...