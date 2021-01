Ricciardi: “Queste misure sono stillicidio, serve lockdown di 3-4 settimane” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Covid-19, si è detto in disaccordo con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico in merito alla situazione della scuola. “In questo momento non è tanto la situazione attuale, quanto quella in prospettiva” ha spiegato Ricciardi in un intervento alla trasmissione “Che tempo che fa”, “la Germania, per esempio, sta chiudendo tutte le scuole, anche quelle elementari, perché questa variante inglese purtroppo si diffonde in nord Europa nell’80% dei casi proprio a partire dalle scuole e non solo è più infettiva e contagiosa ma anche più letale. È qualcosa di pericoloso, bisogna fare le cose nel modo giusto al momento giusto“. “In questo momento la circolazione del virus è importante per non parlare delle varianti che potrebbero arrivare” ha aggiunto il professore, che ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Walter, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Covid-19, si è detto in disaccordo con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico in merito alla situazione della scuola. “In questo momento non è tanto la situazione attuale, quanto quella in prospettiva” ha spiegatoin un intervento alla trasmissione “Che tempo che fa”, “la Germania, per esempio, sta chiudendo tutte le scuole, anche quelle elementari, perché questa variante inglese purtroppo si diffonde in nord Europa nell’80% dei casi proprio a partire dalle scuole e non solo è più infettiva e contagiosa ma anche più letale. È qualcosa di pericoloso, bisogna fare le cose nel modo giusto al momento giusto“. “In questo momento la circolazione del virus è importante per non parlare delle varianti che potrebbero arrivare” ha aggiunto il professore, che ...

