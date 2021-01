Prossimo turno Serie A calcio | orari | chi gioca | programma tv e streaming DAZN e Sky 29-31 1

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel fine settimana che va dal 29 al 31 gennaio andrà in scena la 20ma giornata dellaA 2021 di: quella che sancisce l’inizio del girone di ritorno del il massimo campionato italiano. Sfida a distanza tra le pretendenti al titolo, in particolare in un sabato 30 gennaio caldissimo dove il Milan farà visita al Bologna, la Juventus sarà impegnata sul campo della Sampdoria e l’Inter ospiterà il Benevento. Domenica 31 gennaio invece ci sarà spazio per il big match fra Atalanta e Lazio, mentre il Napoli riceverà il Parma e la Roma accoglierà il Verona all’Olimpico. Ad inaugurare la fitta agenda sarà Torino-Fiorentina venerdì sera, il lunch match invece vedrà contrapporsi Spezia e Udinese. Abbonati ora ae guarda 3 partite diA TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese Di seguito il calendario completo, ...

Volleyball_it : A1 F.: La classifica aggiornata, risultati e prossimo turno by - sportli26181512 : Serie A, il calendario del prossimo turno: la 20^ giornata: Tante gare interessanti nella 20^ giornata di Serie A,… - GazzettinoL : Volley A1 Femminile IL PROSSIMO TURNO Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara 0-3 27-29, 18-25, 18-25 Delta Des… - maumou72 : Sabato prossimo: Bologna-Milan Sampdoria-juve Inter-Benevento. A sto giro il turno più difficile ce l'hanno loro. Recuperiamo punti dai????? - princigallomich : BASKET SERIE A2 – I RISULTATI, LE CLASSIFICHE AGGIORNATE E IL PROSSIMO TURNO. IL PUNTO SUL CAMPIONATO -

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo turno

SalentoSport

Nel fine settimana che va dal 29 al 31 gennaio andrà in scena la 20ma giornata della Serie A 2021 di calcio: quella che sancisce l'inizio del girone di ritorno del il massimo campionato italiano. Sfid ...Trieste per rimanere in zona PlayOff e la squadra di coach Pozzecco per non perdere terreno dalle prime in classifica. ALLENATORI: Gianmarco Pozzecco ed Eugenio Dalmasson erano sulle rispettive panchi ...