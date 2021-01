Pioltello tre anni dopo: "Vogliamo verità e giustizia sulla tragedia" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pioltello (Milano), 25 gennaio 2021 - "Chiediamo chiarezza, verità e giustizia, non Vogliamo che Pioltello si trasformi in una nuova Viareggio : ci devono dire come sia potuta accadere quella ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 25 gennaio 2021)(Milano), 25 gennaio 2021 - "Chiediamo chiarezza,, nonchesi trasformi in una nuova Viareggio : ci devono dire come sia potuta accadere quella ...

emergenzavvf : Tre anni fa nella stazione di #Pioltello (MI) il deragliamento di un treno con 350 passeggeri a bordo provocò la mo… - MGalliera : A tre anni dal disastro di Pioltello siamo alla.. udienza preliminare!! Ottimo per mandare in prescrizione. Come al solito! - mariuccia12345 : RT @CiroFire: Tre anni fa nella stazione di #Pioltello (MI) il deragliamento di un treno con 350 passeggeri a bordo provocò la morte di tre… - RobRe62 : RT @emergenzavvf: Tre anni fa nella stazione di #Pioltello (MI) il deragliamento di un treno con 350 passeggeri a bordo provocò la morte di… - RoVincipi : RT @emergenzavvf: Tre anni fa nella stazione di #Pioltello (MI) il deragliamento di un treno con 350 passeggeri a bordo provocò la morte di… -