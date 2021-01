Piccinini: “E’ giusto che il Milan pensi in grande” | News (Di martedì 26 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan News - Sandro Piccinini ha parlato dell'effetto che può dare il mercato del Milan alla squadra di Stefano Pioli: ecco la sua opinione Piccinini: “E’ giusto che il Milan pensi in grande” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 26 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Sandroha parlato dell'effetto che può dare il mercato delalla squadra di Stefano Pioli: ecco la sua opinione: “E’che ilinPianeta

PianetaMilan : .@RealPiccinini a @SkySport: 'E' giusto che il @acmilan pensi in grande' | #News - infoitsport : Piccinini sul mercato: 'Il Milan ha cercato di cautelarsi, è giusto che la società pensi in grande' - milansette : Piccinini sul mercato: 'Il Milan ha cercato di cautelarsi, è giusto che la società pensi in grande' - MaseratiNiccolo : @franvanni Piccinini. sull'Inter pesa la Cl, così come sulle altre. La Roma è terza, è giusto ritenere che abbia fatto meglio dell'Inter. - sportli26181512 : Piccinini sul mercato: 'Il Milan ha cercato di cautelarsi, è giusto che la società pensi in grande': Intervento al… -