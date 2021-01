Pensioni, al via i pagamenti di febbraio: calendario e regole (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il pagamento degli assegni Pensionistici prosegue secondo il calendario dettato dalle esigenze di lotta alla pandemia, e anche per il mese di febbraio Inps e Poste Italiane hanno deciso di anticipare le Pensioni per agevolare gli italiani ed evitare code e assembramenti negli uffici postali. calendario Pensioni febbraio 2021 Per il pagamento delle Pensioni di febbraio si parte lunedì 25 gennaio 2021 e si chiude sabato 30 gennaio. Tutti i pensionati che non possono fare a meno di ritirare la pensione in contanti in un ufficio postale dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario messo a punto da Poste, che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il pagamento degli assegnistici prosegue secondo ildettato dalle esigenze di lotta alla pandemia, e anche per il mese diInps e Poste Italiane hanno deciso di anticipare leper agevolare gli italiani ed evitare code e assembramenti negli uffici postali.2021 Per il pagamento delledisi parte lunedì 25 gennaio 2021 e si chiude sabato 30 gennaio. Tutti i pensionati che non possono fare a meno di ritirare la pensione in contanti in un ufficio postale dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dalmesso a punto da Poste, che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura ...

Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di vigilanza dell'ente pensionistico: "Due mesi di attesa per le Cig sono troppi, bisogna intervenire" ...

Pensioni, al via i pagamenti di febbraio: calendario e regole

Pagamento pensioni febbraio 2021 anticipato presso le Poste, da oggi 25 gennaio, con accredito il primo del mese per chi riceve l’assegno in banca.

Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di vigilanza dell'ente pensionistico: "Due mesi di attesa per le Cig sono troppi, bisogna intervenire" ...

Pagamento pensioni febbraio 2021 anticipato presso le Poste, da oggi 25 gennaio, con accredito il primo del mese per chi riceve l'assegno in banca.