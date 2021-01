Oxfam sull'anno del Covid: ai 10 più ricchi +540 miliardi, ai poveri serviranno 10 anni per recuperare (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Covid aumenta le disuguaglianze. Le 1.000 persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena nove mesi tutte le perdite che avevano accumulato per l’emergenza Covid-19, mentre i più poveri per riprendersi dalle catastrofiche conseguenze economiche della pandemia potrebbero impiegare più di 10 anni. A calcolarlo è la organizzazione non governativa Oxfam nel rapporto “Il virus della disuguaglianza”, che parla di Covid, diffuso in occasione dell’apertura del Forum di Davos dal quale emerge che per la prima volta in un secolo si potrebbe registrare un aumento della disuguaglianza economica in quasi tutti i paesi contemporaneamente. Il rapporto evidenzia che le donne sono più colpite dalla povertà provocata dal Covid e, tra l’altro, calcola che nel ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilaumenta le disuguaglianze. Le 1.000 persone più ricche del mondo hrecuperato in appena nove mesi tutte le perdite che avevano accumulato per l’emergenza-19, mentre i piùper riprendersi dalle catastrofiche conseguenze economiche della pandemia potrebbero impiegare più di 10. A calcolarlo è la organizzazione non governativanel rapporto “Il virus della disuguaglianza”, che parla di, diffuso in occasione dell’apertura del Forum di Davos dal quale emerge che per la prima volta in un secolo si potrebbe registrare un aumento della disuguaglianza economica in quasi tutti i paesi contemporaneamente. Il rapporto evidenzia che le donne sono più colpite dalla povertà provocata dale, tra l’altro, calcola che nel ...

