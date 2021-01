NBA 2020 2021 | i Clippers fanno sette di fila | passeggiano Bucks e Celtics

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra domenica 24 gennaio e lunedì 25 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di sei partite della regular season NBA. Non si ferma la corsa dei, giunti contro Oklahoma alla settima vittoria consecutiva. Nessun problema percontro Atlanta e Cleveland, mentre Gordon Hayward regala il successo a Charlotte contro Orlando. Stesso discorso per Lillard contro i Knicks, San Antonio batte Washington. Rinviata Grizzlies-Kings. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE LOS ANGELES-OKLAHOMA CITY THUNDER 108-100 I Los Angelesraggiungono i cugini in vetta alla Western Conference (13-4) grazie alla settima vittoria diin regular season. Mattatore di nottata è Kawhi Leonard con ...