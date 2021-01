«Mina Settembre»: perché la fiction con Serena Rossi sta stregando il pubblico (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una donna semplice, che passeggia per le strade di Napoli schivando i mozziconi che qualche signora fin troppo distratta getta dal balcone e che cerca in tutti i modi di essere utile mettendo nel suo lavoro quello che non riesce a imprimere alla sua vita privata: ordine e rigore. Mina Settembre, il personaggio che sta stregando il pubblico di Raiuno da due settimane a questa parte radunando, nella serata del 24 gennaio, uno share del 24.9% pari a 6.254.000 spettatori, è l’ennesimo esempio di come la serialità italiana si stia sforzando di portare sullo schermo donne sfaccettate e imperfette, che si mostrano per quello che sono facendosi portavoce di quello che, fino a pochi anni fa, sembrava e esclusivo appannaggio degli uomini: coraggio e iniziativa. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una donna semplice, che passeggia per le strade di Napoli schivando i mozziconi che qualche signora fin troppo distratta getta dal balcone e che cerca in tutti i modi di essere utile mettendo nel suo lavoro quello che non riesce a imprimere alla sua vita privata: ordine e rigore. Mina Settembre, il personaggio che sta stregando il pubblico di Raiuno da due settimane a questa parte radunando, nella serata del 24 gennaio, uno share del 24.9% pari a 6.254.000 spettatori, è l’ennesimo esempio di come la serialità italiana si stia sforzando di portare sullo schermo donne sfaccettate e imperfette, che si mostrano per quello che sono facendosi portavoce di quello che, fino a pochi anni fa, sembrava e esclusivo appannaggio degli uomini: coraggio e iniziativa.

