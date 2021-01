Milano, aperta un’inchiesta sulle mascherine U-Mask: sequestri in 10 farmacie per verificare le capacità di filtraggio (Di lunedì 25 gennaio 2021) La procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulle mascherine U-Mask. I magistrati hanno anche disposto il sequestro di 15 mascherine, complete di filtro, e di 5 filtri in dieci farmacie milanesi e nella sede dell’azienda. L’obiettivo è quello di effettuare delle analisi sulla loro effettiva capacità di filtraggio e per accertare che siano conformi a quanto dichiarato dalla società. L’indagine, coordinata dai procuratori aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco, è stata affidata alla Polizia locale e alla polizia giudiziaria del dipartimento Salute, Ambiente e Lavoro. Le mascherine U-Mask sono distribuite in diversi Paesi del mondo e sono utilizzate da tanti personaggi dello spettacolo e dello sport. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) La procura diha apertoU-. I magistrati hanno anche disposto il sequestro di 15, complete di filtro, e di 5 filtri in diecimilanesi e nella sede dell’azienda. L’obiettivo è quello di effettuare delle analisi sulla loro effettivadie per accertare che siano conformi a quanto dichiarato dalla società. L’indagine, coordinata dai procuratori aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco, è stata affidata alla Polizia locale e alla polizia giudiziaria del dipartimento Salute, Ambiente e Lavoro. LeU-sono distribuite in diversi Paesi del mondo e sono utilizzate da tanti personaggi dello spettacolo e dello sport. ...

