L' alta moda di Armani privé in omaggio a Milano

Leggi su agi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - L'di GiorgioPrivé arriva domani a, a Palazzo Orsini. L'evento esclusivo che da sempre si tiene a Parigi, due volte l'anno, a gennaio e a luglio a Parigi, nel calendario dell'Haute Couture, ha cambiato sede e data, per volontà dello stilista. Dalle passerelle di Parigi a quelle diUn modo simbolico per dimostrare la sua vicinanza all'Italia eduramente colpite dalla pandemia. Risale a maggio, ai primi mesi difficili del lockdown, l'annuncio didi voler trasferire la sfilata dalla storica sede parigina in via Borgonuovo. Per Sala un atto d'amore per la città Un gesto molto apprezzato anche dal sindaco diGiuseppe Sala che volle ringraziare pubblicamente "re Giorgio", come lo definì, con ...