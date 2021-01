Inter, Conte: “Per battere il Milan servirà una prova di squadra. I rossoneri non sono solo Ibrahimovic” (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha presentato la gara di domani contro il Milan, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: "Domani c’è in palio il passaggio del turno, è la cosa più importante in una competizione come la Coppa Italia, di cui abbiamo massimo rispetto. servirà una grande prova di squadra per vincere. Ibrahimovic è un giocatore importante per il Milan, ma credo che i rossoneri non siano solo Ibra, sono una squadra composta da giocatori forti e bravi tecnicamente. Lukaku e Lautaro? sono Contento della partecipazione e dell’abnegazione che loro hanno durante tutta la partita".caption id="attachment 1064355" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'allenatore dell'Antonioha presentato la gara di domani contro il, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: "Domani c’è in palio il passaggio del turno, è la cosa più importante in una competizione come la Coppa Italia, di cui abbiamo massimo rispetto.una grandediper vincere.è un giocatore importante per il, ma credo che inon sianoIbra,unacomposta da giocatori forti e bravi tecnicamente. Lukaku e Lautaro?nto della partecipazione e dell’abnegazione che loro hanno durante tutta la partita".caption id="attachment 1064355" align="alignnone" ...

