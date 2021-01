GF Vip | Lidia Vella rincara la dose | ‘Per loro siamo solo numeri | altri ex concorrenti hanno avuto problemi psicologici’

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ex gieffina si è scagliata duramente contro gli autori del reality. In radio ha poi aggiunto ulteriori dettagli GF Vip:contro gli autori del reality In questi giorniè al centro del gossip per le frasi dette sulla produzione del Grande Fratello Vip. Lei è stata un’ex concorrente e se seguite da tempo il programma vi ricorderete che si è ritrovata in Casa il suo ex fidanzato Alessandro Calabrese con il quale poi ha continuato la storia anche se adesso è conclusa. Ebbene, su Instagram un utente le ha fatto una domanda sul reality e lei ha risposto che nel confessionale “ti manipolano la mente”. Le sue dichiarazionifatto molto discutere, mane è rimasta sorpresa perchè da anni haoccasione di parlarne e la sua linea di ...