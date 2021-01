Gazzetta: “Sicuri che il problema sia Gattuso? De Laurentiis si interroghi sulla società” (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Gazzetta definisce il contratto di Gattuso la tela di Penelope, ricorda le parole di De Laurentiis a dicembre sull’accordo ma quelle parole sono rimaste senza conseguenze. Il quotidiano, con Maurizio Nicita, si chiede se il problema sia Gattuso. Si potrà decidere anche di interrompere il rapporto con l’allenatore calabrese, ma siamo Sicuri che il problema sia lì? Questa squadra non è capace di reagire alle difficoltà, ma vi sembra il carattere quello che manca a uno soprannominato Ringhio? Da troppi anni e pur cambiando guida e protagonisti in campo questa squadra ha sempre fallito l’ultimo step per salire ai massimi livelli. Qualche domanda sulla organizzazione societaria dovrebbe porsela anche il presidente, che nei primi 10 anni ha fatto crescere ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ladefinisce il contratto dila tela di Penelope, ricorda le parole di Dea dicembre sull’accordo ma quelle parole sono rimaste senza conseguenze. Il quotidiano, con Maurizio Nicita, si chiede se ilsia. Si potrà decidere anche di interrompere il rapporto con l’allenatore calabrese, ma siamoche ilsia lì? Questa squadra non è capace di reagire alle difficoltà, ma vi sembra il carattere quello che manca a uno soprannominato Ringhio? Da troppi anni e pur cambiando guida e protagonisti in campo questa squadra ha sempre fallito l’ultimo step per salire ai massimi livelli. Qualche domandaorganizzazione societaria dovrebbe porsela anche il presidente, che nei primi 10 anni ha fatto crescere ...

“Da troppi anni questa squadra ha sempre fallito l’ultimo step per salire ai massimi livelli”. La crescita del club si è fermata.

Mantova, le scuole superiori riaprono a macchia di leopardo

Non tutti gli istituti sono riusciti a organizzare in un weekend il rientro degli studenti. Oggi alle 16 sit-in davanti al provveditorato di Priorità alla scuola e Cobas ...

