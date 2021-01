Francesco Oppini dice la sua sul possibile abbandono di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando (Di lunedì 25 gennaio 2021) Francesco Oppini osserva dall’esterno le crisi di due degli amici che si è fatto nella casa del Grande Fratello Vip. Lo scorso lunedì notte Stefania Orlando ha aperto la prima porta rossa pronta ad abbandonare il gioco, ma per fortuna Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi le hanno sbarrato la strada. Nelle ore successive tutto sembrava essersi risolto e invece anche l’influencer 25enne ha avuto dei ripensamenti. Qualche giorno fa Rosalinda Cannavò ha dichiarato che Zorzi le avrebbe confessato l’intenzione di voler lasciare la casa di Cinecittà stasera in diretta e Stefania ha aggiunto: “Adesso io sono nella sua stessa situazione. Quindi meglio che non mi dici altro“. Tramite una Instagram story, Francesco Oppini ha detto ... Leggi su biccy (Di lunedì 25 gennaio 2021)osserva dall’esterno le crisi di due degli amici che si è fatto nella casa del Grande Fratello Vip. Lo scorso lunedì notteha aperto la prima porta rossa pronta ad abbandonare il gioco, ma per fortuna Maria Teresa Ruta ele hanno sbarrato la strada. Nelle ore successive tutto sembrava essersi risolto e invece anche l’influencer 25enne ha avuto dei ripensamenti. Qualche giorno fa Rosalinda Cannavò ha dichiarato chele avrebbe confessato l’intenzione di voler lasciare la casa di Cinecittà stasera in diretta eha aggiunto: “Adesso io sono nella sua stessa situazione. Quindi meglio che non mi dici altro“. Tramite una Instagram story,ha detto ...

MartinaFormisa8 : RT @sippingtrash: le mani di Francesco Oppini patrimonio dell’umanità ? You can’t change my mind #tzvip - MariaTrasconime : RT @leperlediglo: Francesco Oppini al GF: a thread (ventesima puntata-20/11/20) #tzvip - vuoiC0ndurreTu : RT @sippingtrash: le mani di Francesco Oppini patrimonio dell’umanità ? You can’t change my mind #tzvip - sippingtrash : le mani di Francesco Oppini patrimonio dell’umanità ? You can’t change my mind #tzvip - aurora26010 : RT @Alessan28746674: Francesco Oppini quando viene nominato in casa dalla vecchia guardia: #tzvip -