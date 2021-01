Editing genetico, dal S. Raffaele possibile applicazione clinica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si chiama "Editing genetico" la tecnologia che prevede un vero e proprio "taglia e cuci" del DNA; è stato oggetto del premio Nobel per la chimica 2020 e potrebbe, a breve, essere impiegato per il trattamento di una grave malattia genetica rara, l'immunodeficienza con iper-IgM legata al cromosoma X (X-HIGM o HIGM di tipo 1) grazie a uno studio di un gruppo di ricerca dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano, coordinato da Luigi Naldini e Pietro Genovese, pubblicato sulla rivista EMBO Molecular Medicine. Ne ha parlato ad askanews Valentina Vavassori, ricercatrice del San Raffaele e prima firmataria dello studio."Grazie a queste 'forbici molecolari' - ha spiegato la ricercatrice - siamo riusciti a tagliare, in un punto preciso del gene difettoso, il Dna e a sostituire la sequenza difettosa con ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si chiama "" la tecnologia che prevede un vero e proprio "taglia e cuci" del DNA; è stato oggetto del premio Nobel per la chimica 2020 e potrebbe, a breve, essere impiegato per il trattamento di una grave malattia genetica rara, l'immunodeficienza con iper-IgM legata al cromosoma X (X-HIGM o HIGM di tipo 1) grazie a uno studio di un gruppo di ricerca dell'Istituto SanTelethon per la terapia genica di Milano, coordinato da Luigi Naldini e Pietro Genovese, pubblicato sulla rivista EMBO Molecular Medicine. Ne ha parlato ad askanews Valentina Vavassori, ricercatrice del Sane prima firmataria dello studio."Grazie a queste 'forbici molecolari' - ha spiegato la ricercatrice - siamo riusciti a tagliare, in un punto preciso del gene difettoso, il Dna e a sostituire la sequenza difettosa con ...

I ricercatori dell’SR-Tiget (Milano) dimostrano come la tecnica CRISPR potrebbe consentire di correggere il difetto genetico alla base della sindrome iper-IgM.

La webserie affronta il tema del metodo CRISPR, che permette la correzione mirata di una sequenza di DNA, e solleva questioni tra scienza ed etica. Sono in arrivo i nuovi episodi Dopo il Giappone, che ...

