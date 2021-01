Covid: risale al 9% in Campania curva contagi (Di lunedì 25 gennaio 2021) risale la curva dei contagi in Campania. Secondo i dati del bollettino dell’Unita’ di crisi delle ultime 24 ore i positivi sono 754 (24 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui 7 sintomatici. I tamponi effettuati sono 8.384 (di cui 761 antigenici). Il rapporto positivi/test cresce fino all’8,99% rispetto al 6,59% di ieri, Venti le persone che sono decedute mentre i guariti sono 646. Sono 105 le persone in terapia intensiva su una disponibilita’ di 656 posti letto di disponibili. I posti letto di degenza occupati sono 1.455 su una disponibilita’ di 3.160. A riempire il dibattito e’ soprattutto il rientro a scuola. In didattica a distanza dallo scorso 16 ottobre, oggi a Napoli sono tornati in classe gli alunni delle scuole medie dopo la decisione del Tar della Campania. Un rientro che per i ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 25 gennaio 2021)ladeiin. Secondo i dati del bollettino dell’Unita’ di crisi delle ultime 24 ore i positivi sono 754 (24 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui 7 sintomatici. I tamponi effettuati sono 8.384 (di cui 761 antigenici). Il rapporto positivi/test cresce fino all’8,99% rispetto al 6,59% di ieri, Venti le persone che sono decedute mentre i guariti sono 646. Sono 105 le persone in terapia intensiva su una disponibilita’ di 656 posti letto di disponibili. I posti letto di degenza occupati sono 1.455 su una disponibilita’ di 3.160. A riempire il dibattito e’ soprattutto il rientro a scuola. In didattica a distanza dallo scorso 16 ottobre, oggi a Napoli sono tornati in classe gli alunni delle scuole medie dopo la decisione del Tar della. Un rientro che per i ...

AnnalisaChirico : La Cig Covid, predisposta quasi un anno fa, ancora non arriva per tutti: 1,2 milioni di italiani aspettano il pagam… - Agenzia_Ansa : Covid, il tasso di positività risale al 5,3%. 11.629 nuovi casi e 299 morti #ANSA - MissEnzuccia : RT @AnnalisaChirico: La Cig Covid, predisposta quasi un anno fa, ancora non arriva per tutti: 1,2 milioni di italiani aspettano il pagament… - juornoit : #juorno #Campania, bollettino del contagio. Situazione sotto controllo ma la strada è ancora ripida - paolochiariello : #juorno #Campania, bollettino del contagio. Situazione sotto controllo ma la strada è ancora ripida -