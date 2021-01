Chelsea | UFFICIALE | esonerato Lampard! Sostituto deciso

(Di lunedì 25 gennaio 2021)Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. "FC (@FC) January 25, 2021

Adesso è ufficiale. Il Chelsea ha esonerato Frank Lampard. Questo il comunicato del Chelsea: "È stata una decisione difficile. Siamo grati a Frank per quello che ha raggiunto durante la sua avventura ...La notizia era nell'aria già da qualche ora. Adesso è ufficiale: Frank Lampard non è più l'allenatore del Chelsea. L'ormai ex tecnico dei Blues paga il pessimo cammino della squadra in Premier League, ...