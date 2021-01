Caso Regeni, per cinque anni si è scelto di non sapere (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono passati cinque anni esatti da quando quella che sembrava un’innocua breaking news rilanciata dalle principali agenzie italiane dava il via alla più terribile delle storie, che ancora oggi tra mille incognite continua a segnare le nostre vite. Si erano perse le tracce di un ricercatore italiano di 28 anni, Giulio Regeni, che si trovava in Egitto per motivi di studio. Il corpo senza vita venne ritrovato nove giorni dopo quel 25 gennaio del 2016, abbandonato lungo una strada e pieno di segni di vessazioni e torture. (Photo by Stefano Montesi – Corbis/Getty Images)Se c’è una parola che meglio di tutte le altre può definire la vicenda Regeni, oggi come ieri, è ‘omertà’. Fin dal primo momento della sua scomparsa e poi del suo ritrovamento, è apparso chiaro come la ricerca della verità su quanto gli ... Leggi su wired (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono passatiesatti da quando quella che sembrava un’innocua breaking news rilanciata dalle principali agenzie italiane dava il via alla più terribile delle storie, che ancora oggi tra mille incognite continua a segnare le nostre vite. Si erano perse le tracce di un ricercatore italiano di 28, Giulio, che si trovava in Egitto per motivi di studio. Il corpo senza vita venne ritrovato nove giorni dopo quel 25 gennaio del 2016, abbandonato lungo una strada e pieno di segni di vessazioni e torture. (Photo by Stefano Montesi – Corbis/Getty Images)Se c’è una parola che meglio di tutte le altre può definire la vicenda, oggi come ieri, è ‘omertà’. Fin dal primo momento della sua scomparsa e poi del suo ritrovamento, è apparso chiaro come la ricerca della verità su quanto gli ...

Agenzia_Ansa : Giulio #Regeni, cinque anni fa la scomparsa. #Mattarella: 'L'Egitto dia risposte'. Oggi il caso sarà discusso nel C… - TgrRaiFVG : Caso #Regeni, 110 Associazioni scrivono alle Istituzioni «Il Governo richiami l'ambasciatore al Cairo». L'iniziativ… - SkyTG24 : Giulio Regeni spariva 5 anni fa. Oggi caso in Ue. Mattarella: Egitto dia risposta adeguata - vivereitalia : Il Presidente Mattarella sul caso Regeni: 'L'Egitto dia adeguata risposta per la verità' - alexbottoni : Caso Regeni, il monito di Mattarella: “L’Egitto dia adeguata risposta per la verità” -