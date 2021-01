Trump ' spacca tutto' Giovanna Botteri spiazza Fazio | Tra cosa deve barcamenarsi

(Di domenica 24 gennaio 2021) Fabioha aperto la puntata di Che tempo che fa di domenica 24 gennaio parlando della cerimonia di insediamento del presidente eletto Joe Biden. Con luie Antonio Di Bella, che hanno condiviso le rispettive analisi su come cambieranno gli Stati Uniti dopo la presidenza di Donald. Il quale è stato descritto “un po' all'angolo” dalla, il perché è presto spiegato: “Se vuole tenere coloro che l'hanno seguito fino all'ultimo, luicontinuare ad essere ilche ‘'.tra la durezza dei suoi proclami e la necessità di rientrare in una dialettica politica”. Poi un giudizio su Kamala Harris: “È la prima donna che diventa vicepresidente, è ...

Non vedo l’ora di lavorare con il presidente Biden, la sua amministrazione e il nuovo Congresso. La spaccatura non potrebbe essere più evidente nel cattolicesimo statunitense all’indomani dell’insedia ...Nella lotta sull'impeachment si gioca già sulla ricandidatura di Donald nel 2024. Ma non basterà "far fuori" lui per ricomporre la frattura americana ...