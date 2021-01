Serie A, Lazio - Sassuolo 2 - 1: Immobile ribalta la squadra di De Zerbi (Di domenica 24 gennaio 2021) La Lazio chiude il girone di andata battendo in rimonta il Sassuolo 2 - 1 e avvicina la zona Champions, che adesso dista solo due punti. Primo tempo scoppiettante all'Olimpico, dove il Sassuolo passa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) Lachiude il girone di andata battendo in rimonta il2 - 1 e avvicina la zona Champions, che adesso dista solo due punti. Primo tempo scoppiettante all'Olimpico, dove ilpassa ...

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - SkySport : LAZIO-SASSUOLO 2-1 Risultato finale ? ? #Caputo (6') ? #MilinkovicSavic (25') ? #Immobile (72') ? SERIE A – 19^ gio… - CorSport : Il figlio di #Paparelli denuncia: “Basta offese, intervenga la #Roma” - SkyTG24 : Lazio-Sassuolo 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - iconanews : Serie A: Lazio-Sassuolo 2-1 -