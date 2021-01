Scaloppine di vitello alla birra | scelta della carne | preparazione | cottura

Leggi su chedonna

(Di domenica 24 gennaio 2021) Pronte in pochi minuti, ledisono il secondo piatto perfetto per una cena leggera e veloce, adatto a tutti In mezzo alle mille varianti possibili, ledisono un secondo piatto molto intrigante. La parte alcolica esalta il saporee dà un piacevole sapore, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it