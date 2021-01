Rifiuti nucleari, perché serve un deposito definitivo: quelli temporanei sono vecchi e saturi. Ecco i costi e come funziona all’estero (Di domenica 24 gennaio 2021) Per capire se e quanto sia necessaria la realizzazione del deposito nazionale dei Rifiuti radioattivi è importante sapere quali scorie produce il nostro Paese e dove si trovano. perché sebbene le ultime centrali attive in Italia siano state chiuse tra il 1988 e il 1990, sono decine i centri che producono Rifiuti più o meno radioattivi e altrettanti i depositi temporanei dove vengono stoccati. Soprattutto è importante capire quanto è costata la loro gestione e quanto ancora ci costerà. come sottolineato dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, infatti, quella appena avviata è “la più grande consultazione pubblica degli ultimi anni”, che fa parte di “un processo che durerà almeno 44 mesi, circa tre anni e mezzo e che – assicura – con estrema trasparenza coinvolgerà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Per capire se e quanto sia necessaria la realizzazione delnazionale deiradioattivi è importante sapere quali scorie produce il nostro Paese e dove si trovano.sebbene le ultime centrali attive in Italia siano state chiuse tra il 1988 e il 1990,decine i centri che produconopiù o meno radioattivi e altrettanti i depositidove vengono stoccati. Soprattutto è importante capire quanto è costata la loro gestione e quanto ancora ci costerà.sottolineato dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, infatti, quella appena avviata è “la più grande consultazione pubblica degli ultimi anni”, che fa parte di “un processo che durerà almeno 44 mesi, circa tre anni e mezzo e che – assicura – con estrema trasparenza coinvolgerà ...

laVoceAL : Il comune si interroga sui rifiuti nucleari: serve agire e informare sul Deposito #laVoce - openpolis : Le aree nucleari si concentrano particolarmente in Piemonte e nel comune di Roma. La regione ospita una delle quatt… - bolartur : A che punto è l’Italia con lo smaltimento dei rifiuti nucleari Ambiente - il_Monferrato : «Prima di parlare di un deposito nazionale per i rifiuti nucleari si metta in sicurezza il comprensorio di Saluggia… - TaBuonaSera : ?? #Scuole Amat #Taranto aumenta le corse ?? @ArcelorMittalIT primi rientri dalla Cassa Integrazione ??Deposito rifi… -