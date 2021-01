Real Madrid, il comunicato su Hakimi sollecitato dall’Inter (Di domenica 24 gennaio 2021) Sarebbe stato l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta a sollecitare il Real Madrid per rilasciare il comunicato su Hakimi Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il comunicato rilasciato ieri dal Real Madrid in merito alle le voci sulle possibili frizioni con l’Inter per il pagamento di Hakimi sarebbe stato rilasciato su sollecitazione del club nerazzurro. L’Inter ha tempo sino al 31 marzo per il saldo della prima rata da 10 milioni di euro relativa all’acquisto dell’esterno marocchino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Sarebbe stato l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta a sollecitare ilper rilasciare ilsuSecondo quanto riferito da Corriere dello Sport, ilrilasciato ieri dalin merito alle le voci sulle possibili frizioni con l’Inter per il pagamento disarebbe stato rilasciato su sollecitazione del club nerazzurro. L’Inter ha tempo sino al 31 marzo per il saldo della prima rata da 10 milioni di euro relativa all’acquisto dell’esterno marocchino. Leggi su Calcionews24.com

tancredipalmeri : Il Real Madrid addirittura con un comunicato ufficiale definisce ‘rotondamente falsa’ la notizia su Hakimi - CorSport : Tensione #Inter-Real Madrid: c'è #Hakimi in ballo! ?? - DiMarzio : La posizione ufficiale del #RealMadrid in merito alla situazione #Hakimi con l’#Inter - antoniogrampon1 : RT @ansacalciosport: Real Madrid: nessun ultimatum a Inter per pagamento Hakimi. Club smentisce con una nota.'Con nerazzurri rapporti eccel… - pheart7 : RT @endriuco: Raul Gonzalez Blanco: vale a dire l’arte di reinventarsi e di splendere una seconda volta. Anche se ricordare Inter-Schalke 2… -