Parma-Sampdoria, Ranieri: “Orgoglio e continuità, contro la Juventus dobbiamo giocarcela. Campionato? Affascinante ma…” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le parole del tecnico blucerchiato.L'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", durante il post gara del "Tardini", ha commentato ed analizzato il successo dei blucerchiati sul Parma di Roberto D'Aversa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico doriano."Erano troppe partite che giocavamo bene e poi perdevamo la successiva. Ho posto molto l'accento sulla continuità: contro l'Udinese era stata una partita difficile, ma siamo riusciti a rimontarla. Ho chiesto questo, e di non prendere gol: lavoriamo tutti quanti per non subirne. Nel primo tempo stavamo per fare alcune fesserie, così non va bene".COMPATTEZZA E GIOCO DI SQUADRA - "Ho chiesto alcune cose e sono stati bravi nell'eseguirle. I tre davanti sono stati tutti bravi ad essere amalgamati al resto della ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le parole del tecnico blucerchiato.L'allenatore della, Claudio, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", durante il post gara del "Tardini", ha commentato ed analizzato il successo dei blucerchiati suldi Roberto D'Aversa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico doriano."Erano troppe partite che giocavamo bene e poi perdevamo la successiva. Ho posto molto l'accento sullal'Udinese era stata una partita difficile, ma siamo riusciti a rimontarla. Ho chiesto questo, e di non prendere gol: lavoriamo tutti quanti per non subirne. Nel primo tempo stavamo per fare alcune fesserie, così non va bene".COMPATTEZZA E GIOCO DI SQUADRA - "Ho chiesto alcune cose e sono stati bravi nell'eseguirle. I tre davanti sono stati tutti bravi ad essere amalgamati al resto della ...

