Mara Venier | ha un grande problema | Parola di Amanda Lear

ricpuglisi : Stupendo: Mara Venier chiede a Selvaggia Lucarelli un parere sulla variante brasiliana del #Covid19. - inarteziogio : In un mondo ideale saremmo su mara lineetta venier ad aspettare il selfie con Michele per mettere mi piace. #DomenicaIn - _Nairobi87 : RT @RaffaeleSanto: #MicheleBravi spiega a Mara Venier cos'è la geografia del buio, parla dei suoi momenti dissociativi, del suo angelo guid… - RaffaeleSanto : #MicheleBravi spiega a Mara Venier cos'è la geografia del buio, parla dei suoi momenti dissociativi, del suo angelo… - literalbepi : ho lasciato girare la tv su mara venier dopo otto secondi dall'inizio pensando fosse finita ma porca troia -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

La torta in faccia a Mara Venier e Teo Mammucari seduto sulla poltrona di Domenica In ride con la padrona di casa guardando le immagini di Tu si que vales, di quando anche lei era nella squadra di Med ...Icona del cinema italiano, Gina Lollobrigida è ospite quest’oggi nel nuovo appuntamento di Domenica In. La diva la scorsa puntata aveva svelato che si sarebbe sottoposta alla prima dose del vaccino an ...