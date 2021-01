Lode alla generosità che allunga la vita

Leggi su iodonna

(Di domenica 24 gennaio 2021) «Gentilissimo operatore, la ringrazio molto per quello che ha fatto. Per lei è lavoro, ma per una donna di 90 anni come me, vedere persone che svolgono il proprio compito con gentilezza è davvero apprezzabile, e io l’ho apprezzato molto… Come il sale rende più gradevole un buon piatto, così le persone gentili rendono più piacevole la giornata di una persona sola, lei lo ha fatto con me e, sono sicura, con altri». Concetta P. aspettava Ugo, l’operatore, ogni giorno verso l’ora di pranzo. Lui saliva con l’ascensore, le lasciava il pasto davanti l’ingresso, ma invece di andarsene subito, si tratteneva a fare due chiacchiere con quell’anziana signora che lo guardava dallo spiraglio della porta a distanza di sicurezza. Quando Concetta ha ripreso a uscire, ha mandato questa lettera al volontario di 53 anni del Gruppo L’Impronta che per settimane, ogni giorno, si è presentato ...