LIVE Classica Comunitat Valenciana in DIRETTA: gara accorciata a 98 chilometri (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 I due sembrano avere una buona intesa, affrontando al meglio il Coll de Rates. Con il percorso notevolmente accorciato, prepariamoci a vedere una gara molto più nervosa di quanto ci aspettavamo. 12.59 Si susseguono gli attacchi. In avanscoperta c’è Elie Gesbert (Team Arkea Samsic) seguito da Filippo Zana (Bardiani-CSF-Falzanè) 12.57 Intanto la corsa ha visto un ‘aggiustamento’ in corsa: l’arrivo non sarà più a Valencia, ma a Tavernes de la Valdigna. gara di soli 98 chilometri 12.54 Miguel Angel Ballestreros (Electro Hiper Europa) tenta di smuovere le acque prendendo un po’ di margine dal gruppo. 12.53 Gruppo compatto in un tratto di leggera salita. Qualche corridore inizia già a staccarsi. 12.49 La gara vede il debutto della Eolo-Kometa, ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 I due sembrano avere una buona intesa, affrontando al meglio il Coll de Rates. Con il percorso notevolmente accorciato, prepariamoci a vedere unamolto più nervosa di quanto ci aspettavamo. 12.59 Si susseguono gli attacchi. In avanscoperta c’è Elie Gesbert (Team Arkea Samsic) seguito da Filippo Zana (Bardiani-CSF-Falzanè) 12.57 Intanto la corsa ha visto un ‘aggiustamento’ in corsa: l’arrivo non sarà più a Valencia, ma a Tavernes de la Valdigna.di soli 9812.54 Miguel Angel Ballestreros (Electro Hiper Europa) tenta di smuovere le acque prendendo un po’ di margine dal gruppo. 12.53 Gruppo compatto in un tratto di leggera salita. Qualche corridore inizia già a staccarsi. 12.49 Lavede il debutto della Eolo-Kometa, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Dopo quindici anni la Comunitat Valenciana torna ad ospitare una corsa di un giorno: l'ultima volta vinse Alessandro Petacchi e si chiamava Trofeo Luis ...

Classica Comunitat Valenciana 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming

La Comunitat Valenciana torna ad ospitare una corsa di un giorno. Era il 19 febbraio 2005 quando 'Alejet' Alessandro Petacchi trionfò a Valencia bissando il successo del 2003 avanti ad Oscar Freire, p ...

