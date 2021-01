L'Empoli si butta via: il Lecce rimonta e pareggia al 90', finisce 2 - 2 (Di domenica 24 gennaio 2021) Lecce - La sfida tra Lecce ed Empoli termina con un pareggio befferdo per gli ospiti: la squadra di Dionisi , prima in classifica, si fa rimontare due gol e perde l'occasione di tenere a distanza la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021)- La sfida traedtermina con un pareggio befferdo per gli ospiti: la squadra di Dionisi , prima in classifica, si fare due gol e perde l'occasione di tenere a distanza la ...

Al Via del Mare, gli azzurri vanno sopra con Haas e l'ex La Mantia, ma negli ultimi dieci minuti di partita Mancosu e Rodriguez fanno esultare Corini ...

Allo Stadio Via del Mare di Lecce si è appena conclusa sul 2-2 la partita tra Lecce e Empoli, ultima giornata del girone di andata. QUI tutte le info.

