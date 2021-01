Lazio Sassuolo LIVE 1-1: Milinkovic riporta la parità (Di domenica 24 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Sassuolo 1-1 MOVIOLA 1? Si parte – All’Olimpico Giua dà il via a Lazio-Sassuolo 4? Sassuolo pericoloso – Partono subito aggressivi gli ospiti con Traorè che si porta al limite della porta, ci mette una pezza Patric chiudendo il giocatore e mandando in corner 4? Sassuolo pericoloso – Partono subito aggressivi gli ospiti con Traorè che si porta al limite della porta, ci mette una pezza ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Si parte – All’Olimpico Giua dà il via a4?pericoloso – Partono subito aggressivi gli ospiti con Traorè che si porta al limite della porta, ci mette una pezza Patric chiudendo il giocatore e mandando in corner 4?pericoloso – Partono subito aggressivi gli ospiti con Traorè che si porta al limite della porta, ci mette una pezza ...

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - sportslivelinks : @SassuoloUS ?? Serie A ?? Lazio vs Sassuolo Live Stream Link Languages : Italia , English, Arabic,C… - sportslivelinks : @SassuoloUS ?? Serie A ?? Lazio vs Sassuolo Live Stream Link Languages : Italia , English, Arabic,C… - laziopress : 19° SERIE A | LAZIO-SASSUOLO 1-1 (6' Caputo, 25' Milinkovic) -