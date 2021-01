Incidente a Cassano, auto finisce fuori strada e si ribalta: muore 50enne (Di domenica 24 gennaio 2021) Cassano (Milano), 24 gennaio 2021 - Un uomo di circa 50 anni ha perso il controllo della propria auto che è poi finita fuori strada ed è morto. L'Incidente, avvenuto sulla strada Padana Superiore, ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 24 gennaio 2021)(Milano), 24 gennaio 2021 - Un uomo di circa 50 anni ha perso il controllo della propriache è poi finitaed è morto. L', avvenuto sullaPadana Superiore, ...

milano_today : Incidente mortale tra Cassano d'Adda e Inzago (Milano): morto uomo di 50 anni - lorenteggio : #Cassano d'Adda. #Incidente mortale lungo la Strada #PadanaSuperiore, morto 50enne - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Milano - Tortona - Genova, dalle ore 13:20 traffico ferroviario sospeso tra… - LuceverdeRadio : ??#Treni - Linea Genova - Milano il traffico è ?SOSPESO per l'ingombro di un cavalca ferrovia da parte di un autome… - CassanoLiveIt : #Cassano Spettacolare incidente in pieno centro: si ribalta un'auto in piazza Galilei -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Cassano Incidente mortale tra Cassano d'Adda e Inzago (Milano): morto uomo di 50 anni MilanoToday.it Incidente a Cassano, auto finisce fuori strada e si ribalta: muore 50enne / FOTO

Lo schianto sarebbe avvenuto nella notte, ma l'auto e il corpo sono stati scoperti solo all'alba dal conducente di un bus che ha dato l'allarme ...

Incidente mortale tra Cassano d'Adda e Inzago (Milano): morto uomo di 50 anni

L'incidente è avvenuto tra Cassano d'Adda e Inzago (Milano), sulla Padana Superiore ExSS11 poche centinaia di metri dopo la rotonda. Non è ancora chiaro cosa possa aver provocat ...

Lo schianto sarebbe avvenuto nella notte, ma l'auto e il corpo sono stati scoperti solo all'alba dal conducente di un bus che ha dato l'allarme ...L'incidente è avvenuto tra Cassano d'Adda e Inzago (Milano), sulla Padana Superiore ExSS11 poche centinaia di metri dopo la rotonda. Non è ancora chiaro cosa possa aver provocat ...