Il principe Harry sbrocca | Non sarò un esperimento umano

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 24 gennaio 2021) Francesca Rossi Ildichiara guerra ai social network, accusandoli di essere la causa di quanto accaduto lo scorso 6 gennaio a Capitol Hill e chiedendo una riforma nell’uso e nelle regole di questi mezzi Ilè implacabile contro i social network. La sua guerra a questi mezzi sarebbe iniziata già all’inizio di gennaio 2021, quando i tabloid hanno riportato la notizia secondo cui i Sussex non avrebbero alcuna intenzione di tornare sui social a causa dell’odio di cui sono stati oggetto per anni. Il divario tra i duchi e questi mezzi di comunicazione è diventato ancora più ampio dopo l’intervista via Zoom che ile Meghan Markle hanno rilasciato alla rivista economica americana “Fast Company”. nodo 1915568 “Il tempo sta finendo”, ha ...