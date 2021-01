Il commissario Ricciardi | al via su RaiUno la fiction con Lino Guanciale

Leggi su 361magazine

(Di domenica 24 gennaio 2021) Andrà in onda da lunedì 25 gennaio in prima serata la serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni Andrà in onda su‘Il’, la serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni (Einaudi), diretta da Alessandro D’Alatri con protagonista l’amatissimo. La serie che unisce diversi generi dal poliziesco, al mystery e melò è suddivisa in sei puntate ambientate a Napoli. Nel cast insieme a, gli attori Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Peppe Servillo, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Marco Palvetti, Adriano Falivene, Massimo De Matteo e Susy Del Giudice. La trama de IlLa serie, come già anticipato, è ambientata a Napoli nel 1932. Il ...