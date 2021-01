"Glielo ha detto in faccia". De Luca contro Arcuri, il retroscena: volano stracci al vertice sui vaccini (Di domenica 24 gennaio 2021) Nervi tesissimi e accuse incrociate tra Vincenzo De Luca e Domenico Arcuri sabato sera, nel corso dell'incontro tra Regioni e governo sui vaccini. Il Tgcom24 parla di un "acceso diverbio" tra il commissario per l'emergenza e il governatore della Campania, che gli ha ribadito in faccia l'accusa di "sperequazione" rispetto alla distribuzione dei vaccini previsti dal piano nazionale in Campania. Secondo De Luca la distribuzione andrebbe fatta in base al numero di abitanti della Regione. Un criterio fino ad ora non seguito. Il commissario Arcuri avrebbe reagito replicando visibilmente infastidito, "anche se pare che i toni siano comunque restati civili", sottolinea il sito. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Nervi tesissimi e accuse incrociate tra Vincenzo Dee Domenicosabato sera, nel corso dell'intra Regioni e governo sui. Il Tgcom24 parla di un "acceso diverbio" tra il commissario per l'emergenza e il governatore della Campania, che gli ha ribadito inl'accusa di "sperequazione" rispetto alla distribuzione deiprevisti dal piano nazionale in Campania. Secondo Dela distribuzione andrebbe fatta in base al numero di abitanti della Regione. Un criterio fino ad ora non seguito. Il commissarioavrebbe reagito replicando visibilmente infastidito, "anche se pare che i toni siano comunque restati civili", sottolinea il sito.

LucaBizzarri : “Guarda che se scrivi così ti saltano alla gola, cerca di argomentare”. Lui è Consigliere, ma non glielo ha detto n… - imfree81 : RT @LucaBizzarri: “Guarda che se scrivi così ti saltano alla gola, cerca di argomentare”. Lui è Consigliere, ma non glielo ha detto nessuno… - MAGY752 : ???????? scusandosi ma glielo ha detto - LaPetitNuage : RT @AnnaritaDiSena: Oggi mi padre compie 83 anni, lui non lo ricorda, glielo ho detto io stamattina...ma io sì e gli ho fatto una torta. - sofy802 : Ma il discorso di tommy e stef ieri del SENTIRSI LIBERI OER POI CONFERMARE CHE RIMANGONO DOPO ORA DI CONFESS... pot… -

Ultime Notizie dalla rete : Glielo detto Rosi e Barsotti: "Cadono le promesse di Coluccini anche sui rifiuti" lagazzettadiviareggio.it "Ai nostri dico: Conte non si molla"

Non si tratta di trovare transfughi come ha spiegato Conte ma di costruire un campo politico europeista. Un risultato tutt’altro che scontato all’inizio di questa legislatura, quando l’insieme delle f ...

Giorgia Meloni fa arrabbiare i grillocomunisti su 400mila euro buttati per festeggiare il Pci

Ma chi l’ha detto? È divertente, anche se rabbiosa, la reazione degli indomiti sostenitori del governo Conte che arrivano a difendere ...

Non si tratta di trovare transfughi come ha spiegato Conte ma di costruire un campo politico europeista. Un risultato tutt’altro che scontato all’inizio di questa legislatura, quando l’insieme delle f ...Ma chi l’ha detto? È divertente, anche se rabbiosa, la reazione degli indomiti sostenitori del governo Conte che arrivano a difendere ...