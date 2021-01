Formazioni ufficiali Lazio Sassuolo: le scelte degli allenatori (Di domenica 24 gennaio 2021) Le Formazioni ufficiali di Lazio Sassuolo match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Sassuolo, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021. Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traore; Caputo. Allenatore: De Zerbi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Ledimatch valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traore; Caputo. Allenatore: De Zerbi. Leggi su Calcionews24.com

