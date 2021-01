Focolaio in una Rsa dopo la festa per la prima dose di vaccino: 28 positivi asintomatici tra anziani e operatori sanitari (Di domenica 24 gennaio 2021) Un Focolaio è scoppiato dentro un Rsa di Adelfia, in provincia di Bari, coinvolgendo una persona su 4 tra quelle che frequentano la struttura. Venerdì 22 gennaio sono risultati positivi asintomatici in 28 tra anziani e operatori sanitari. Il tutto a sette giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino. Un “arrivo”, quello del siero anti-Covid, che l’Rsa Casa Caterina aveva deciso di festeggiare con musica e balli. “Per noi era davvero una festa, il regalo che i nostri nonni avevano chiesto alla Befana”, dice il direttore sanitario della struttura Nicola Dellino, anche lui risultato positivo, che precisa “il vaccino non ha niente a che vedere con i contagi”. Dei 28 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Unè scoppiato dentro un Rsa di Adelfia, in provincia di Bari, coinvolgendo una persona su 4 tra quelle che frequentano la struttura. Venerdì 22 gennaio sono risultatiin 28 tra. Il tutto a sette giorni dalla somministrazione delladel. Un “arrivo”, quello del siero anti-Covid, che l’Rsa Casa Caterina aveva deciso di festeggiare con musica e balli. “Per noi era davvero una, il regalo che i nostri nonni avevano chiesto alla Befana”, dice il direttoreo della struttura Nicola Dellino, anche lui risultato positivo, che precisa “ilnon ha niente a che vedere con i contagi”. Dei 28 ...

