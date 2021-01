DIRETTA Juventus-Bologna: segui la partita LIVE (Di domenica 24 gennaio 2021) Alle 12.30 luci accese all’Allianz Stadium di Torino, per la 19^ giornata del campionato di serie A scendono in campo Juventus e Bologna. Per la Juventus di Pirlo, dopo la vittoria della Supercoppa italiana, è il momento di ritrovare certezze anche in campionato. L’ultima sconfitta contro l’Inter brucia ancora, e servono subito tre punti per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 gennaio 2021) Alle 12.30 luci accese all’Allianz Stadium di Torino, per la 19^ giornata del campionato di serie A scendono in campo. Per ladi Pirlo, dopo la vittoria della Supercoppa italiana, è il momento di ritrovare certezze anche in campionato. L’ultima sconfitta contro l’Inter brucia ancora, e servono subito tre punti per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

JuventusFCYouth : KICK-OFF! Ricomincia il campionato dell'#Under19! Seguite #JuveSassuolo in diretta su @JuventusTV!… - Inter : ??? | FOTOGALLERY Un gol per tempo, tre punti fondamentali ?? #InterJuventus attraverso le più belle fotografie del… - sscnapoli : ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma ?? - JWS_Italia : ?? MATCHDAY?? Inizia il girone di ritorno. Riprendere il cammino reagendo ai tanti infortuni importanti.… - Dalla_SerieA : Diretta Juve-Bologna ore 12.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - -