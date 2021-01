Diffidati Juventus-Bologna, bianconeri a rischio squalifica in vista della Sampdoria (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono ben quattro i Diffidati della Juventus prima del match contro il Bologna e in vista della Sampdoria la prossima settimana. A rischio squalifica per l’incontro con i blucerchiati ci sono Danilo, Kulusevski, Rabiot e Bentancur, tutti quanti verrebbero fermati dal giudice sportivo qualora dovessero rimediare un altro cartellino giallo. Dovrà fare dunque molta attenzione Pirlo nella gestione della sua rosa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono ben quattro iprima del match contro ile inla prossima settimana. Aper l’incontro con i blucerchiati ci sono Danilo, Kulusevski, Rabiot e Bentancur, tutti quanti verrebbero fermati dal giudice sportivo qualora dovessero rimediare un altro cartellino giallo. Dovrà fare dunque molta attenzione Pirlo nella gestionesua rosa. SportFace.

