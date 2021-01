Coppa del Mondo, a Chiesa in Valmalenco Michela Moioli sfiora il podio (Di domenica 24 gennaio 2021) Il primo week-end di Coppa del Mondo si chiude con un esito amaro per Michela Moioli. La campionessa olimpica ha infatti chiuso la seconda prova di Chiesa in Valmalenco in quarta posizione facendosi così sfuggire l’opportunità di conservare la leadership in classifica generale. Chiamata ad affrontare gli ottavi di finale dopo l’annullamento delle qualificazioni, la 25enne di Alzano Lombardo ha superato i quarti senza problemi vincendo il derby con Raffaella Brutto e Francesca Gallina. Apparsa più reattiva rispetto al giorno precedente, la portacolori dell’Esercito ha saputo tener testa agli attacchi della francese Manon Petit Lenoir facendo la differenza nella seconda parte del tracciato. Compito più difficile in semifinale per la fuoriclasse bergamasca che si è aggiudicata la propria ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 gennaio 2021) Il primo week-end didelsi chiude con un esito amaro per. La campionessa olimpica ha infatti chiuso la seconda prova diinin quarta posizione facendosi così sfuggire l’opportunità di conservare la leadership in classifica generale. Chiamata ad affrontare gli ottavi di finale dopo l’annullamento delle qualificazioni, la 25enne di Alzano Lombardo ha superato i quarti senza problemi vincendo il derby con Raffaella Brutto e Francesca Gallina. Apparsa più reattiva rispetto al giorno precedente, la portacolori dell’Esercito ha saputo tener testa agli attacchi della francese Manon Petit Lenoir facendo la differenza nella seconda parte del tracciato. Compito più difficile in semifinale per la fuoriclasse bergamasca che si è aggiudicata la propria ...

