Carlo Calenda spiega quel “Grazie Carlo” scritto da lui stesso sotto un suo post e critica alcuni giornalisti

(Di domenica 24 gennaio 2021) Esplode la polemica sul suo profilo Twitter di. Al centro proprio l’utilizzo dei social del politico leader di Azione, che ha commesso un errore. La rete non perdona e non dimentica, si sa, edaundiè stato ripreso da molti, compresa Selvaggia Lucarelli. Il risultato è una polemica che ha animato il profilo Twitter del politico nella giornata di ieri anche dopo che il politicohato che si è trattato di un errore. Selvaggia è una ragazza del mio staff che ha fatto un errore mentre caricava ...

LegaSalvini : CARLO CALENDA: 'PENSO COSA SAREBBE ACCADUTO SE MASTELLA FOSSE ANDATO IN GIRO A NOME DI SALVINI. L'APOCALISSE'. - La7tv : #piazzapulita Lo scontro tra Peter Gomez e Carlo Calenda: 'Se vuole insegnare il mestiere anche al Prof. Galli allo… - PiazzapulitaLA7 : “Io penso che Conte non abbia esperienze amministrative e che abbia governato male” Carlo Calenda… - Milo20i : RT @fattoquotidiano: Carlo Calenda è sempre molto sicuro di sé. Il problema arriva quando qualcuno si prende la briga di sottoporre a fact… - frenkevita : RT @fattoquotidiano: Carlo Calenda è sempre molto sicuro di sé. Il problema arriva quando qualcuno si prende la briga di sottoporre a fact… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Calenda

Malumori per il tagliando alla squadra pre volata elettorale: «Il metodo è sempre lo stesso, le decisioni ci vengono comunicate un minuto prima senza essere condivise». I post di addio di Bergamo e Ca ...In cottura dal giorno dell’assoluzione di Virginia Raggi, il rimpasto in Campidoglio è stato sfornato in nottata: il vicesindaco Luca Bergamo e l’assessore allo ...