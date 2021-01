Zingaretti indagato per abuso d’ufficio. Altra brutta notizia per il calciomercato di Conte (Di sabato 23 gennaio 2021) Nel bel mezzo del calciomercato in Parlamento per salvare Conte e tutta la maggioranza, arriva un’Altra tegola sulla testa del governo. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, è ora indagato per abuso d’ufficio. Come scrive Open, “il reato viene Contestato al presidente della Regione Lazio nella proroga della indagine disposta dal giudice per le indagini preliminari che vede coinvolte nove persone, tra cui appunto Zingaretti, ma anche il suo assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, con la medesima ipotesi, su una vicenda relativa ad alcune nomine di dirigenti Asl”.



Giorgiolaporta : Hanno ‘solo’ indagato il Segretario del #PD, principale forza di #Governo; cosa ci sarà mai da scrivere sui giornal… - Giorgiolaporta : #Zingaretti indagato per le nomine asl. Vedremo se i tg apriranno con lo stesso clamore dell’indagine su Fontana e… - ilriformista : Indagine della Procura di Roma sulle nomine Asl da parte di #Zingaretti - Gabry_G_G : RT @boni_castellane: Ma Zingaretti indagato per abuso d'ufficio niente? Tutto bene così? - PietroCuratola : RT @Giorgiolaporta: #Zingaretti indagato per le nomine asl. Vedremo se i tg apriranno con lo stesso clamore dell’indagine su Fontana e se i… -