Ufficiale | Rafa Benitez lascia il Dalian

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 23 gennaio 2021) Termina dopo un anno a mezzo l’avventura cinese di. Il tecnico spagnoloile ne dà l’annuncio attraverso il proprio sito: “Sfortunatamente, come molte cose accadute l’anno scorso, il virus COVID-19 ha cambiato le nostre vite e i nostri piani. Purtroppo, da oggi, io e il mio staff tecnico non continueremo ad allenare alPeople’s Professional Football Club. E’ stata un’esperienza meravigliosa, per la quale vorrei ringraziare tutti, gli allenatori, lo staff medico e la dirigenza del club, nonché i nostri giocatori. Vorrei ringraziarli per aver messo al primo posto il loro impegno, per il loro sostegno durante il nostro mandato e il loro lavoro estremamente duro. Per tutti noi, l’epidemia è ancora in corso. Quando questa decisione è stata presa, ...