Resident Evil Village | svelata la copertina ufficialecon spoiler in bella vista?

Resident Evil Village, svelata la copertina ufficiale...con spoiler in bella vista? (Di sabato 23 gennaio 2021) Pochi giorni fa, Capcom ha mandato in onda uno speciale showcase incentrato su Resident Evil Village, mostrando alcuni spezzoni di gameplay, un nuovo trailer, un'inedita modalità multiplayer e perfino il lancio di una demo speciale. Oltre a tutto questo ben di Dio, è stata svelata anche la box art ufficiale, carica d'ansia e tensione come tutte le copertine di Resident Evil, ma con un piccolo particolare: il suo contenuto potrebbe essere un bello spoiler per la trama di gioco. Come potete vedere voi stessi, nella box art di Resident Evil Village abbiamo Chris Redfield che sormonta un villaggio innevato. Il lato destro della faccia, tuttavia, raffigura una creatura simile ad un lupo o un lupo mannaro, con tanto di ...

