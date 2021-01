Rafa Benitez dice addio al Dalian: «Il Covid ha cambiato le nostre vite e i nostri progetti» (Di sabato 23 gennaio 2021) Rafa Benitez lascia la panchina del Dalian. E’ lui stesso ad annunciarlo sul suo sito ufficiale. Il Covid, scrive, “ha cambiato le nostre vite e i nostri progetti“. Ringrazia lo staff e il personale del club, riconosce che l’avventura è stata magnifica. Ma “la pandemia è ancora qui, per tutti noi, e sostenere le nostre famiglie è stata una priorità nel prendere questa decisione”. Salva l’esperienza in Cina, i ricordi e gli incontri che si lascia alle spalle. Scrive che è convinto di aver lasciato “una struttura e una metodologia che permetteranno al progetto di andare avanti con successo”. Un addio che definisce triste, pur essendo sicuro che il futuro del club sarà luminoso. “Dico ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021)lascia la panchina del. E’ lui stesso ad annunciarlo sul suo sito ufficiale. Il, scrive, “halee i“. Ringrazia lo staff e il personale del club, riconosce che l’avventura è stata magnifica. Ma “la pandemia è ancora qui, per tutti noi, e sostenere lefamiglie è stata una priorità nel prendere questa decisione”. Salva l’esperienza in Cina, i ricordi e gli incontri che si lascia alle spalle. Scrive che è convinto di aver lasciato “una struttura e una metodologia che permetteranno al progetto di andare avanti con successo”. Unche definisce triste, pur essendo sicuro che il futuro del club sarà luminoso. “Dico ...

g_dimarzo : RT @napolista: Rafa #Benitez dice addio al Dalian: «Il Covid ha cambiato le nostre vite e i nostri progetti» L’annuncio sul suo sito uffici… - napolista : Rafa #Benitez dice addio al Dalian: «Il Covid ha cambiato le nostre vite e i nostri progetti» L’annuncio sul suo si… - Mauro63686039 : @BackAngelo @Torrenapoli1 Ehhh Angelo ma non lo sai che la gente giudica in base al risultato? Insigne quando lo fa… - sassyagron : Rafa Benitez ogni mattina: - guidoromano77 : RT @FabrizioFERRARl: Anche a Trapattoni (con il Bayern) e per 2 volte a Rafa Benitez (con Valencia e Real Madrid) è capitato di perdere una… -

Ultime Notizie dalla rete : Rafa Benitez Rafa Benitez dice addio al Dalian: «Il Covid ha cambiato le nostre vite ei nostri progetti» - ilNapolista IlNapolista LA LETTERA - Benitez dice addio al Dalian: "E' stata un'esperienza incredibile"

L'allenatore Rafa Benitez saluta il Dalian con una lettera pubblicata sul suo sito ufficiale. Ecco quanto tradotto da "Napoli Magazine": "Purtroppo, come tante cose nell'ultimo anno, il Covid-19 ha ca ...

L’ultima volta che Milano si giocò uno Scudetto

Esattamente dieci anni fa: l'Inter era campione di tutto, il Milan riuscì a riportarla a terra con l'ultima impresa della sua generazione migliore ...

L'allenatore Rafa Benitez saluta il Dalian con una lettera pubblicata sul suo sito ufficiale. Ecco quanto tradotto da "Napoli Magazine": "Purtroppo, come tante cose nell'ultimo anno, il Covid-19 ha ca ...Esattamente dieci anni fa: l'Inter era campione di tutto, il Milan riuscì a riportarla a terra con l'ultima impresa della sua generazione migliore ...