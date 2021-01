Pensioni anticipate 2021: sindacati chiedono un alternativa a quota 100 (Di sabato 23 gennaio 2021) I sindacati sono tornati a parlare di Pensioni e in particolare di quota 100 e di separare l’assistenza dalla previdenza. Ecco le parole di Domenico Proietti e di Carmelo Barbagallo della Uil in cui viene chiesta una nuova flessibilità Pensionistica al Governo e non solo. Ecco il passaggio principale dell’intervista di Proietti rilasciata a Il Giornale e le parole della Uil dette all’agenzia di stampa AdnKronos Ultime novità Pensioni anticipate 2021: Proietti su quota 100, l’appello al Governo In un intervista al Giornale Proietti spiega la necessità di sostituire quota 100 una volta che andrà a scadenza, e ribadisce che il tempo rimasto non è molto: “È chiaro che le crisi sospendono un po’ tutte le attività che i governi ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 23 gennaio 2021) Isono tornati a parlare die in particolare di100 e di separare l’assistenza dalla previdenza. Ecco le parole di Domenico Proietti e di Carmelo Barbagallo della Uil in cui viene chiesta una nuova flessibilitàstica al Governo e non solo. Ecco il passaggio principale dell’intervista di Proietti rilasciata a Il Giornale e le parole della Uil dette all’agenzia di stampa AdnKronos Ultime novità: Proietti su100, l’appello al Governo In un intervista al Giornale Proietti spiega la necessità di sostituire100 una volta che andrà a scadenza, e ribadisce che il tempo rimasto non è molto: “È chiaro che le crisi sospendono un po’ tutte le attività che i governi ...

