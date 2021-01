"Non facciamo danni". Stupore a L'Eredità, in studio arriva una lettera: Insinna costretto a bacchettare i concorrenti (Di sabato 23 gennaio 2021) La puntata dell'Eredità del 23 gennaio si apre con la lettera di una suora brasiliana, nonché assidua telespettatrice del programma di Rai 1. Nella missiva l'elogio della suora che definiva la trasmissione molto utile per imparare a parlare l'italiano. Immediato il commento di Flavio Insinna che ha ironicamente ammonito i concorrenti e non solo: “Grazie! Proviamo a non fare danni con la nostra lingua”. Poi il conduttore si è rivolto al pubblico intero: “Con Fabrizio in redazione cerchiamo di rincorrere tutti i vostri saluti affettuosi e le lettere perché sono tantissimi". Non è passato molto prima che il pensiero andasse all'ex campione Massimo Cannoletta: “Un concorrente straordinario”, lo ha definito prima di lanciare la pubblicità. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) La puntata dell'del 23 gennaio si apre con ladi una suora brasiliana, nonché assidua telespettatrice del programma di Rai 1. Nella missiva l'elogio della suora che definiva la trasmissione molto utile per imparare a parlare l'italiano. Immediato il commento di Flavioche ha ironicamente ammonito ie non solo: “Grazie! Proviamo a non farecon la nostra lingua”. Poi il conduttore si è rivolto al pubblico intero: “Con Fabrizio in redazione cerchiamo di rincorrere tutti i vostri saluti affettuosi e le lettere perché sono tantissimi". Non è passato molto prima che il pensiero andasse all'ex campione Massimo Cannoletta: “Un concorrente straordinario”, lo ha definito prima di lanciare la pubblicità.

borghi_claudio : No ma fatemi capire, i contratti con le case farmaceutiche li fa l'UE che paga subito per millemilamilioni di dosi… - CarloCalenda : Facciamo così. Non chiediamo più ai politici di documentarsi. Altrimenti sono tuttologi arroganti. Mandiamoli in TV… - Antonio_Tajani : ++EMERGENZA #VACCINI++ Ecco il testo dell'interrogazione presentata, insieme al Presidente @berlusconi e a tutta la… - Teampier1 : RT @federicapaparo: OOOOHHH NON FACCIAMO SCHERZI! Il mondo può crollare e finire ma loro non possono e non devono litigare se no la porta… - anna30048679 : RT @borghi_claudio: No ma fatemi capire, i contratti con le case farmaceutiche li fa l'UE che paga subito per millemilamilioni di dosi e no… -

Ultime Notizie dalla rete : Non facciamo Il Cesena aspetta la Virtus Verona, Viali: "Non facciamo calcoli di classifica" CesenaToday Torte (nuziali) in faccia per la coppia di sposi, il video spopola su TikTok

Il video di una coppia di sposi che si lanciano la torta nuziale è diventato virale su TikTok, dove ha già accumulato quasi 3 milioni di visualizzazioni. La registrazione mostra ...

Papa Francesco non celebrerà la messa di domenica a causa di un nuovo attacco di sciatalgia. Il pontefice reciterà l’Angelus

Papa Francesco domani, 24 gennaio, non presiederà la messa della Domenica della parola di Dio, per un nuovo attacco di sciatalgia. Un’infiammazione al nervo sciatico che già,il 31 dicembre e il 1 genn ...

Il video di una coppia di sposi che si lanciano la torta nuziale è diventato virale su TikTok, dove ha già accumulato quasi 3 milioni di visualizzazioni. La registrazione mostra ...Papa Francesco domani, 24 gennaio, non presiederà la messa della Domenica della parola di Dio, per un nuovo attacco di sciatalgia. Un’infiammazione al nervo sciatico che già,il 31 dicembre e il 1 genn ...