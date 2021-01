Milik, il video di ringraziamento per Napoli (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo molto la vincenda Milik si è conclusa con il trasferimento dell’attaccante polacco all’Olympique Marseille. Arkadiusz ha voluto però salutare la città di Napoli e i suoi tifosi in modo particolare, ricordando l’affetto che l’intero popolo azzurro gli ha dedicato in questi anni di permanenza all’ombra del Vesuvio. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo molto la vincendasi è conclusa con il trasferimento dell’attaccante polacco all’Olympique Marseille. Arkadiusz ha voluto però salutare la città die i suoi tifosi in modo particolare, ricordando l’affetto che l’intero popolo azzurro gli ha dedicato in questi anni di permanenza all’ombra del Vesuvio. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OdeonZ__ : Il saluto di Milik è commovente: 'Napoli, non ti dimenticherò mai' - Notiziedi_it : Milik, il video messaggio da brividi per i tifosi del Napoli: “Ora vado, ma voi sarete sempre con me” - infoitsport : Milik, il commovente VIDEO per Napoli: 'Una casa, il vostro calore una certezza. Il rispetto non mancherà mai' - infoitsport : Milik saluta i tifosi azzurri: 'Napoli ti accoglie, ti abbraccia, ti fa sentire a casa, non mancherà mai il rispett… - infoitsport : Milik saluta Napoli: 'Mi porto via un pezzo di voi' | VIDEO -