Milan, i convocati di Pioli per l'Atalanta. Subito chiamata per Mandzukic e Tomori (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono state diramate le convocazioni del Milan per la sfida di questo pomeriggio contro l'Atalanta. Ecco la lista completa dei 23 calciatori che prenderanno parte all'ultima partita del girone di andata rossonero: PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu DIFENSORI: Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Tomori CENTROCAMPISTI: Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Tonali ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimovi?, Leão, Maldini, Mandžuki?, Rebi? foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

