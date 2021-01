Meteo del 24 Gennaio 2021 | Sud sotto la pioggia | al Nord un po’ di sole

(Di sabato 23 gennaio 2021) Anche l’ultima settimana disarà all’insegna del maltempo: ildel 24promettee temporali su gran parte d’Italia. Nel corso del 24le temperature torneranno ad abbassarsi al didello zero in molte città delItalia, mentre i venti di Libeccio porteranno ancora una volta nuvole, piogge e temporali sul Sud Italia. L’estremodella L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

DPCgov : ???? #allertaROSSA, sabato #23gennaio, su parte dell'Emilia-Romagna ???? #allertaARANCIONE su tre regioni e ??… - disinformatico : @vfeltri Salve, sono il tale. Se la conosce, la applichi. Citare un evento _meteo_ (freddo episodico locale) e sp… - robertamurgia : RT @Rietilife: ++Allerta meteo e rilascio acqua dalla diga del Turano, appello Comune: 'Attenzione a possibili innalzamenti dei corsi d'acq… - larivieranews : Bollettino Meteo del 23 Gennaio - nauticatarello : Situazione meteo alle 19:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 6.6 °C Pressione: 995.7 hPa Inten… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo del

iLMeteo.it

C’è tempo fino al 31 gennaio per vaccinarsi contro l’influenza, negli ambulatori di medici e pediatri di base. A ricordarlo il segretario regionale della FIMMG, la Federazione italiana dei medici di f ...«Oggi per noi è una data importante, perché vediamo la fine di un percorso che abbiamo iniziato poco più di un mese fa e per il quale avevamo preso un i ...