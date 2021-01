Maltempo, il Comune tiene chiusi parchi e cimiteri (Di sabato 23 gennaio 2021) L’Amministrazione comunale di Napoli ha disposto anche per domani la chiusura di parchi e cimiteri cittadini sulla base dell’allerta meteo della Protezione civile regionale. L’avviso per criticita’ di colore giallo e’ valido dalle 6.00 alle 23.59 di domani per “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensita’. Venti forti con possibili raffiche, temporaneamente molto forti nella parte centrale della giornata. Mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 23 gennaio 2021) L’Amministrazione comunale di Napoli ha disposto anche per domani la chiusura dicittadini sulla base dell’allerta meteo della Protezione civile regionale. L’avviso per criticita’ di colore giallo e’ valido dalle 6.00 alle 23.59 di domani per “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensita’. Venti forti con possibili raffiche, temporaneamente molto forti nella parte centrale della giornata. Mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

cittadimodena : #maltempo Aggiornamento 23 gennaio 2021 ore 11 Continua l’allerta arancione. Chiuso anche ponte vecchio di Navicel… - NuovaScintilla : 23/1/21. A quanto pare l'assicurazione del Comune non risarcirà i danni provocati agli immobili di privati danneggi… - sulsitodisimone : RT @BabboleoNews: #Danni #maltempo in #Liguria. La strada #statale 1 Vai #Aurelia, nel comune di #SestriLevante, è stata provvisoriamente #… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Danni #maltempo in #Liguria. La strada #statale 1 Vai #Aurelia, nel comune di #SestriLevante, è stata provvisoriamente #… - BabboleoNews : #Danni #maltempo in #Liguria. La strada #statale 1 Vai #Aurelia, nel comune di #SestriLevante, è stata provvisoriam… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Comune Maltempo. Il comune attiva il COC con squadre di pronto intervento R+News Portofino, addio al pino dello scoglio della Carega. Era un simbolo del Tigullio

Genova - Il maltempo si è portato via il pino simbolo del Tigullio. Aveva resistito a tante tempeste, ma l'ultima è stata fatale. Il maltempo nella notte di venerdì 22 gennaio 2021 ha abbattuto il Pin ...

Maltempo, allarme frane. Interrotta la linea ferroviaria tra Genova e Acqui. Mareggiata nel Levante: chiusa l’Aurelia tra Cavi e Sestri

Genova – L’allerta è terminata ma le piogge di questi giorni hanno lasciato il segno. I vigili del fuoco, da ieri pomeriggio, sono al lavoro in diverse zone della Liguria a causa di frane. Il sottopas ...

Genova - Il maltempo si è portato via il pino simbolo del Tigullio. Aveva resistito a tante tempeste, ma l'ultima è stata fatale. Il maltempo nella notte di venerdì 22 gennaio 2021 ha abbattuto il Pin ...Genova – L’allerta è terminata ma le piogge di questi giorni hanno lasciato il segno. I vigili del fuoco, da ieri pomeriggio, sono al lavoro in diverse zone della Liguria a causa di frane. Il sottopas ...